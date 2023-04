Un livre Web

publié en 2015 aux éditions du 13h37, l'ouvrage n'est plus achetable en ligne depuis fin 2022 et la fin de l'activité des éditions du train de 13h37. J'en ai récupéré les droits et peut donc le mettre à disposition librement à la lecture ici même.

Vous préférez une version livre électronique ? Il est téléchargeable en PDF et en epub.

Quelque chose ne va pas sur ce site ? Les sources sont disponibles.

Ce qu'ils en disent

Merci d'avoir pris le temps d'écrire ce livre basé sur du vécu, du réel, du concret. Le parallèle entre ce qui est expliqué en terme de causes de la dette technique et notre (mon ?) quotidien aide vraiment à comprendre ces causes et à apprendre à les anticiper. Superbe travail ! À mettre entre les mains de tous les porteurs de projets, CTO, Lead Dev ....

Ce livre nous plonge dans l'univers quotidien des projets. Il apporte une lumière pragmatique avec un angle orignal, qui bouscule les idées reçues. Les pratiques abordées permettent d'être rapidement adoptées et de nous faire gagner notre bien le plus précieux : le temps.

Beaucoup de situations déjà vécues... Quelques belles explications et propositions pour y remédier. Le tout écrit simplement, facile à lire (même sans été dév. ;)) et bien documenté pour élargir la réflexion.

une plongée salutairé dans la réalité des productions numériques. À lire avant, pendant et après tout investissement dans le code.